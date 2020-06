Thomas Müller ziet Kai Havertz graag komen, maar maakt toch kanttekening: "Dure spelers halen terwijl wij loon moeten inleveren is niet logisch"

Thomas Müller groeide onder Hansi Flick weer naar zijn beste vorm toe en stevent mij Bayern München op een achtste titel op rij af.

Bayern München kroont zich naar alle waarschijnlijkheid weeral tot de beste in Duitsland en ook de komende seizoenen wil de recordkampioen aan de macht blijven. Daarom speurt het de transfermarkt af naar de grootste talenten en een daarvan is Kai Havertz.

Thomas Müller is dit seizoen de assistenkoning voor Bayern, maar ziet de jonge Duitser maar al te graag komen. "Ik weet niet of Bayern echt voor hem gaat gaan, maar hij is een uitstekende, jonge voetballer. En bij Bayern gaan ze altijd voor het beste."

Toch heeft Müller ook zijn bedenkingen bij de transfer. "Moest Havertz gehaald worden, dan zal dat wel wat geld kosten. Mij lijkt het niet logisch om veel geld neer te tellen voor een speler, terwijl de huidige spelers moeten inleveren."