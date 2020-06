Beerschot heeft extra troef in promotiefinale: "Dat is het enige positieve aan dat virus"

Begin januari scheurde Jorn Vancamp de ligamenten van de enkel en stond meteen voor een revalidatie van minstens vijf maanden. Daardoor moest hij de mooiste wedstrijden van het seizoen in de tribune beleven. Maar misschien speelt hij wel nog de allermooiste.

Vancamp is immers fit voor de promotiefinale na vijf maanden hard werken. “Er was een waterkansje dat ik fit zou geraken voor de wedstrijden tegen OHL. Na de wedstrijd op Lokeren stond ik weer op het veld, maar na twee dagen voelde ik dat het onmogelijk was. Gecontroleerd was het al moeilijk om pijnvrij te trainen, dan kan je niet voluit gaan. Het risico om voor tien of vijftien minuten speeltijd een (andere) blessure op te lopen, was te groot. Stel je voor: nog eens vier, vijf maanden aan de kant. Daar had ik geen zin in", zegt hij in GvA.

Door de pandemie kon hij zich rustig voorbereiden en nu traint hij weer pijnvrij. “Het was beter geweest dat de promotie al binnen was, maar ik ben blij dat ik misschien toch nog die finale kan spelen. Dat is dan meteen het enige voordeel aan dat virus.”