Loris Karius ziet geen graten in de 'Simon Mignolet'-rol

Iets wat voor vele Belgen nog steeds als onbegrijpbaar gezien wordt, is de keuze van Jurgen Klopp voor blunderdoelman Loris Karius in plaats van de secure Simon Mignolet.

Karius kostte een uitstekend Liverpool uiteindelijk de Champions League door twee keer te flateren in de finale. Daarna vertrok de Duitser richting Besiktas, waar hij de ene blunder na de andere opstapelde.

Ondertussen loopt zijn huurperiode daar af en keert hij terug naar Liverpool. Of Klopp nog wat ziet in Karius maakt voor de Duitser weinig uit. Karius kan zich schikken in een rol als tweede doelman.

"In Engeland weet je als tweede doelman dat je vroeg of laat je kans krijgt. Alisson is een goede doelman en doet het uitstekend, maar als hij geblesseerd is zal ik er staan om hem te vervangen. Ik ben er voor de club als ze mij nodig hebben."

Simon Mignolet werd destijds ook veroordeeld tot een rol als tweede doelman. De Rode Duivel koos voor speelgelegenheid en groeide bij Club Brugge uit tot sterkhouder.