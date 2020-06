Moses Simon droomt van de Premier League: "Ik geloof in het lot"

Moses Simon, de ex-flankaanvaller van AA Gent, kan terugblikken op een sterk seizoen in de Ligue 1. Daardoor droomt hij nu van een stap naar een grotere competitie, de Premier League.

Moses Simon (24) werd dit seizoen door Levante uitgeleend aan FC Nantes. Hij deed het uitstekend met negen doelpunten en acht assists. Bij FC Nantes willen ze de aankoopoptie lichten, maar Moses Simon lijkt te willen afwachten. Hij hoopt namelijk op een aanbieding uit de Premier League. "Ik wil heel graag in de Premier League spelen. Het is mijn droom. Tot nu toe gaat het goed in mijn carrière en wat er moet gebeuren moet gebeuren," legde de Nigeriaan uit bij Tribalfootball.

"Ik geloof in het lot. Het is de droom van elke voetballer om in de Premier League te spelen. Het is de meest gevolgde competitie ter wereld," aldus Simon.