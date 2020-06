Officieel: Gewezen Frans toptalent met verleden bij Cercle Brugge tekent contract in Ligue 2

In 2017 speelde hij nog een seizoen op uitleenbasis bij Cercle Brugge en werd hij een grote toekomst voorspeld. Nu tekent Jordy Gaspar in de Ligue 2.

Door het samenwerkingsverband tussen Cercle Brugge en AS Monaco verschijnen er heel wat toptalenten in de selectie van de Bruggelingen, op zoek naar speelminuten. Een daarvan was Jordy Gaspar, die op zijn 19e debuteerde voor Olympique Lyon. De verdediger maakte indruk en AS Monaco verzekerde zich van zijn diensten.

De jeugdinternational werd naar Cercle Brugge gestuurd om ervaring op te doen. Na zijn uitleenbeurt zou Gaspar bij Monaco aan zij grote doorbraak werken, maar dat kwam er niet van. Afgelopen seizoen werkte hij zijn wedstrijden af bij Monaco B. Zijn contract bij Monaco liep ten einde en dus tekende het gewezen toptalent een contract bij Grenoble uit de Ligue 2.

Gaspar werd een grote toekomst voorspeld, maar de 23-jarige verdediger voetbalt voorlopig tot 2023 voor Grenoble.