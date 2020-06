Aubameyang weet nog niet of hij bij Arsenal blijft: "Ze hebben me nog niets aangeboden"

Bllijft Aubameyang bij Arsenal spelen? Het contract van de Gabonees eindigt in de zomer van 2021. Maar volgens hem is Arsenal niet in de weer om hem een contractaanbieding voor te schotelen.

Aubameyang was vaak een van de lichtpunten bij Arsenal dit seizoen met 17 doelpunten voor de coronastop. Maar bij het Franse Téléfoot doet de spits uit de doeken dat ze bij Arsenal lang wachten met onderhandelen over zijn contract. "Ik heb nog geen aanbieding van hen gekregen de afgelopen maanden. Er is al iets besproken maar dat is ondertussen al maanden geleden. Zij moeten nu beslissen wat er zal gebeuren en moeten de beslissing nemen", zegt Aubameyang. "Ik sta op een kruispunt in mijn leven", zegt de 30-jarige aanvaller. "Het zal de belangrijkste beslissing van mijn loopbaan zijn. Ik wil net als elke voetballer prijzen winnen, maar het is nog maar de vraag of ik dat bij Arsenal wil doen of ergens anders", besluit hij. Op 2,5 jaar tijd heeft Aubameyang 49 doelpunten gemaakt in 74 Premier League-duels bij Arsenal.