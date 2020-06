Thomas Müller steekt schuld op pers na stevige uithaal tegen transferbeleid

Of Thomas Müller het ziet zitten dat Kai Havertz voor 100 miljoen euro naar Bayern komt? Hij stelt zich alleszins vragen bij de manier waarop de club met geld omgaat. Maar ondertussen heeft hij zich al geëxcuseerd voor hoe hij de club op de korrel nam.

"Het is toch wel wat vreemd om altijd over inkomende transfers te praten terwijl er ondertussen bespaard wordt op de salarissen", zei Müller toen. Daags nadien volgde meteen een onderhoud met technisch directeur Hasan Salihamidzic. "Zijn uitspraken waren niet correct en dat beseft hij ook, Thomas begrijpt het wel", zegt de technisch directeur.

"Pers wou weer provoceren"

Ondertussen heeft hij zich op zijn social media-kanalen al gemeld dat zijn uitspraken niet juist naar voren werden gebracht door de pers. "We hebben van ons salaris afgezien voor onze werknemers. Ik heb helemaal niets tegen versterkingen deze zomer. Maar zoals gewoonlijk interpreteerde de media mijn uitspraken op een andere manier om te provoceren. Ik wil gewoon de best mogelijke ploeg hebben volgend seizoen zodat we de Champions League kunnen winnen", zegt Muller.

In een laatste uitspraak richt hij zich nog eens tot de media. "Zij doen alsof toptransfers met een vingerknip gedaan worden. Maar 100 miljoen - of zelfs 50 - is echt niet niets in deze tijden", verzekert hij.