'Messi gezien, maar binnenkort een fikse straf aan zijn been'

Zaterdagavond werd de partij tussen Mallorca en Barcelona verstoord door een veldbestormer. De indringer had het op Lionel Messi 'gemunt' en wordt straks juridisch vervolgd.

Pas toen de veldbestormer een selfie met Jordi Alba en Lionel Messi had genomen, werd hij door het veiligheidspersoneel van het veld verwijderd. Diezelfde avond gaf hij op de radio, bij Cope, nog aan dat hij graag op de foto wou met Messi en dat hij nadien door de politie werd gedwongen om de genomen foto's te wissen.

De Spaanse profliga maakte zondag in een perscommuniqué duidelijk dat ze het hier niet bij zullen laten. "We gaan juridische stappen ondernemen", luidde het bij La Liga. De veldbestormer had uiteraard geen toegang tot het stadion en bracht de gezondheid van anderen in gevaar.