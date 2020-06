Opvallend: Metz stuurt half dozijn spelers op huurbasis naar Seraing

Seraing zal volgend seizoen uitkomen in 1B. Ze maken volop werk om hierin geen mal figuur te slaan. Maandag was alvast een succesvolle dag voor stamnummer 17: in een klap krijgen ze er maar liefst zes (!) versterkingen bij.

Het is 'grote broer' Metz dat zes spelers op huurbasis stuurt naar Seraing. Metz heeft al geruimte tijd een samenwerkingsakkoord met Seraing. Het is mede dankzij de impulsen van de Franse club dat satellietclub Seraing erin is geslaagd om een proflicentie te behalen voor volgend seizoen. Via Twitter communiceerde FC Metz eerder op de dag dat er maar liefst zes spelers volgend seizoen op uitleenbasis zullen uitkomen voor Seraing. Dat zijn: Aboubacar Lô (verdediger/20), Georges Mikautadze (aanvaller/19), Yann Godart (verdediger/18), Sami Lahssaini (middenvelder/21), Guillaume Dietsche (doelman/19) en Amadou Dia N'Diaye (aanvaller/20). 🔁 Six joueurs messins rejoignent le @RfcSeraing167, promu en D1B, sous la forme de prêt !



🍀 Bonne chance à tous les six en Belgique ! 👇 — FC Metz ☨ (@FCMetz) June 15, 2020