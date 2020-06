Gouden Bal-winnaar kondigt afscheid al aan: "Ik heb nog twee jaar in me"

De afgelopen jaren was de Gouden Bal telkens een strijd tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo en het voetbal zal niet meer hetzelfde zijn wanneer de twee legendes hun afscheid aankondigen.

Maar dat deden de twee voorlopig nog niet, wie dat wel deed was de enige voetballer die in het tijdperk van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de Gouden Bal wist te winnen, Luka Modric. In Gazetto dello Sport liet Modric weten nog twee jaar in zich te hebben.

De Kroaat is er ondertussen 34 en moet al eens een wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. "Ik denk dat ik nog twee jaar aan de top in mij heb en dan wil ik mijn carrière beëindigen. Liefst hier bij Real Madrid, maar dan moet de club dat ook willen."

Modric werd vorige zomer gelinkt aan een vertrek richting Milaan, maar hoopt dus in Madrid te blijven. "Toen ik klein was droeg ik telkens een shirt van AC Milaan. Boban was mijn favoriete voetballer. Ik droomde ervan ooit voor AC Milaan te spelen, maar het draaide anders uit."

Een overgang naar AC Milaan kwam er voor de Gouden Bal-winnaar niet, waarna hij zijn achtste seizoen bij Real Madrid in ging.