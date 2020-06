🎥 Gezien in de Bundesliga: 'Road runner' Alphonso Davies verbreekt snelheidsrecord, absoluut pareltje van Lukebakio telt niet

Alphonso Davies heeft zijn reputatie van snelheidsduivel nog wat kracht bij gezet. In de partij tegen Werder Bremen liet hij een snelheid van 36,51 km/uur opmeten. De hoogste snelheid die Opta heeft waargenomen sinds ze in 2013 zijn beginnen meten.

36.51 - Alphonso Davies' top speed of 36.51 km/h in Bremen is the fastest of any Bundesliga player since data collection started in 2013-14.