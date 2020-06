Premier League restart: profiteren achtervolgers Man United, Tottenham en Arsenal van de Europese ban van Man City?

Op 17 juni pikt de Premier League de draad weer op. De laatste partij dateert van 9 maart en bijna 3,5 maanden later is het weer tijd voor actie. De titel is al zo goed als zeker voor Liverpool, maar voor plaatsen 2, 3 en 4 -zij geven recht op de Champions League- moet er nog geknokt worden.