HawkEye laat scheidsrechter in de steek: "Ik verwachtte dat de VAR wat lef ging tonen"

Sheffield United voelde zich woensdagavond bekocht. Met recht en reden ook. Een duidelijk doelpunt werd niet toegekend omdat de Hawk-Eye-technologie niet werkte.

De bal was duidelijk over de doellijn, maar de scheidsrechter greep niet in omdat hij geen signaal kreeg van Hawk-Eye. "De keeper lag in de tribunes toen hij de bal pakte", aldus Sheffield-coach Chris Wilder.

"Zeven camera's hebben vanuit verschillende hoeken niet gezien dat het een doelpunt was. Vorig jaar heb ik op Tottenham 10 minuten in de gutsende regen moeten wachten om dan te horen dat een van onze spelers met zijn grote teen offside stond. Waarom kon dat vanavond niet?"

"Ik denk dat iedereen, zelfs de scheidsrechters, aanvoelde dat het een doelpunt was. Ik verwachtte dat iemand van de VAR wat lef zou tonen en de juiste beslissing zou nemen, maar als ze het niet gezien hebben en 7 camera's hebben het niet gezien, dan zouden ze wellicht toch zeggen dat ze niet kunnen beslissen."