Belgische epidemioloog hekelt beslissing om 5000 fans toe te laten in Frankrijk: "Not done" en "Gigantisch aantal"

Het valt nog af te wachten hoe in eigen land Koning Voetbal weer zijn intrede zal kunnen maken, maar in Frankrijk willen ze alvast dat er gespeeld kan worden met een behoorlijk aantal supporters. Vanaf 11 juli worden daar bij voetbalmatchen 5000 fans toegelaten.

Epidemioloog Pierre Van Damme laat bij VTM Nieuws verstaan wat hij daarvan denkt. "Eigenlijk is het not done, dit is tegen de principes in van het gezond verstand. We proberen in Europa in een aantal landen te versoepelen, maar met een aantal maatregelen. Als we dataan de mensen vragen in België of Nederland, verwachten we dat bijna van elke Europeaan. Dat wil zeggen: afstand behouden."

Contactopsporing

En dus niet met een toch al kleine massa voetbalwedstrijden gaan bijwonen. "Zomaar ineens vijfduizend mensen in een stadion laten, ik denk dat dat te gek is. Stel dat daar covid-positieven tussen zitten zonder symptomen, we weten dat dat kan, hoe gaan we dan aan contactopsporing doen?"

Het blijft immers toch de bedoeling om bij een opstoot van het aantal besmettingen ook snel te kunnen nagaan wie die besmette mensen allemaal ontmoet hebben. "Dan is 5000 een gigantisch aantal."