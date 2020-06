Inter Milaan in rouw om Mario Corso: "De man die de wereld betoverde met zijn linker"

Inter Milaan is in rouw om Mario Corso. De flankspeler kwam in de jaren '60 en '70 meer dan 400 keer uit voor de Nerazzurri. Na zijn succesvolle spelerscarrière was hij ook even trainer van Internazionale.

"Mario Corso is overleden, een man die door en door Inter was. Een eeuwige kampioen, gezegend met oneindige klasse. Hij betoverde de wereld met zijn linkervoet in een team dat zijn stempel op een tijdperk drukte. Onze gedachten zijn bij zijn familie in deze moeilijke tijd", klonk het op het twitterkanaal van Inter.

Mario Corso has passed away, a man who was Inter through and through and an eternal champion, gifted with infinite class. He enchanted the world with his left foot in team that marked an era. The thoughts and love of every one of us go to his family at this difficult time. #FCIM pic.twitter.com/7XdHOK9gSK