📷 Geweldig: Ajax reageert prompt op Feyenoord dat koning Willem-Alexander een shirt gaf en doet nu hetzelfde bij Maxima: "Deze kunt u ook doorgeven"

Nederlands koning Willem-Alexander bracht deze week een bezoek aan de Rotterdamse Kuip. Daarbij kreeg hij een shirt van Feyenoord cadeau. Het moment voor Ajax om te reageren...

De koning liet bij zijn bezoek immers doorschijnen dat hij toch wel fan van de Amsterdammers was. Toen Willem-Alexander in de kleedkamer van Feyenoord een gesigneerd clubshirt ontving als cadeau, kwam hij met een gevatte reactie: "Deze geef ik graag door." Koningin Maxima is wel Feyenoord-aanhanger.

In Nederland is het vandaag Vaderdag en Ajax trok naar de ambtswoning van de koning om er een shirt achter te laten voor Maxima met de boodschap: "Deze kunt u doorgeven koningin". Geweldig!