Deze Italiaanse international kan je beter niet overvallen: "Ik sloeg hem met mijn twee vuisten"

Bryan Cristante is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. De huidige AS Roma-middenvelder en Italiaans international werd overvallen in zijn wagen, maar beet van zich af.

De 25-jarige middenvelder stond met zijn wagen te wachten voor een rood licht toen een man met een motorhel zijn auo wou binnendringen. "Hij had zijn zinnen op mijn horloge gezet", zegt Cristante aan de Italiaanse krant Il Messaggero. “Hij nam mijn pols vast, maar het lukte hem niet om mijn horloge af te pakken." Maar de overvaller gaf niet af. "Ik sloeg hem met mijn twee vuisten waardoor het glas van zijn hel barstte. Hij viel door de klap achterover op de grond waardoor ik snel kon doorrijden naar het dichtsbijzijnde politibureau. De helper van mijn overvaller was er snel bij om hem te helpen, waarschijnlijk werd ik ook nog even achtervolgd", doet Cristante zijn relaas