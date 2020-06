Klopp voelt zich een alien in Engeland: "Ik ben de enige hier die dat doet..."

In een interview voor de derby tussen Everton en Liverpool van zondagavond, liet Liverpool-coach zich uit over de aanpak van het coronavirus in Engeland. Hij vergeleek het ook meteen met de aanpak in zijn thuisland Duitsland en zegt dat hij zich in Engeland soms wel een alien voelt.

"Elke regering maakt een andere keuze en dat is nu eenmaal zo", zegt Klopp in een persconferentie. "Maar het grote probleem is dat ik ook nieuws krijg uit Duitsland. Ik kon heel goed vergelijken en een buitenaards wezen dat de twee landen zou bezoeken, zou denken dat we op twee verschillende planeten leven. Pas op 15 juni moesten we hier mondmaskers dragen, waarom?", is Klopp kritisch.

"Als ik hier ga tanken, ben ik de enige met mondmasker en handschoenen. Ik voel mezelf dan een alien terwijl je in Duitsland geen winkel inkomt zonder mondmasker. Het leven in Duitsland is anders, maar wel comfortabeler dan hier", besluit de Liverpool-coach zijn vergelijking.

Van ongerustheid naar opluchting

Als Liverpool zondag wint in Everton kan het kampioen spelen op de volgende speeldag, woensdag tegen Crystal Palace op Anfield. Maar tijdens de coronacrisis opperden er mensen om het seizoen nietig te laten verklaren, iets dat de Duitse oefenmeester ongerust maakte. "Ik maakte me ongerust toen mensen dat zeiden. Ik voelde het zelfs fysiek... maar gelukkig werd het snel van tafel geveegd en kon ik opgelucht ademhalen", zegt Klopp.