Gazzetta dello Sport weet van concrete interesse voor Jan Vertonghen

De toekomst van Jan Vertonghen lijkt in Italië te liggen. Daar was er al interesse van Inter Milaan, maar nu is er nog een tweede topclub op de proppen gekomen.

Volgens La Gazzetta dello Sport wil AS Roma Vertonghen halen als vervanger voor Chris Smalling. Die laatste wordt gehuurd van Manchester United, maar de gesprekken over een definitieve transfer zitten muurvast. Momenteel is de Britse verdediger te duur en Vertonghen is transfervrij op te halen bij Tottenham. Franco Baldini, die ook een verleden heeft als technisch directeur bij de Spurs, zou al een eerste gesprek gehad hebben met zijn entourage. Bij Tottenham wil men Vertonghen geen tweejarig contract meer aanbieden en hij zat vrijdag nog op de bank tegen Manchester United. Tottenham wil hem nog een maand langer houden, maar het is onwaarschijnlijk dat de Rode Duivel daarop ingaat.