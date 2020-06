Rondje Europa: 'White Lives Matter'-spandoek verstoort wedstrijd Manchester City, Saelemaelers en Milan halen uit

Op de Europese velden werden vanavond enkele wedstrijden afgewerkt. We goten alles in een handig overzichtje.

Manchester City 5 - 0 Burnley FC

Burnley FC was geen partij voor de Citizens. De bezoekers kwamen enkel in het stuk voor toen een vliegtuigje met een spandoek over het veld vloog. Het is momenteel niet duidelijk of het om een misplaatste grap of een racistische actie gaat.

Lecce 1 - 4 AC Milan

Alexis Saelemaekers kwam een halfuurtje voor het einde van de wedstrijd op het veld. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht won met AC Milan bij Lecce. De roodhemden blijven zo op Europese koers.

Overige wedstrijden: