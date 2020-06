🎥 "Journey To Bronze": herbeleef het magische WK 2018 van de Rode Duivels

Twee jaar na de Wereldbeker in Rusland heeft de Bolgische Voetbalbond de nostalgische kaart getrokken. Op hun Youtube-kanaal blikken ze terug op de reis naar een bronzen medaille.

In de videoreportage "Journey to Bronze" worden we meegenomen van Tubeke, waar de Rode Duivels klaar stonden om te vertrekken naar Rusland, naar de Grote Markt in Brussel ,waar ze na afloop als helden onthaald werden met hun bronzen medaille.

Er zit ook nooit vertoond beeldmateriaal in de nostalgische terugblik op het beste WK ooit van België.