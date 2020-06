Rondje Europa: United doet zaakje en Lukaku scoort nummer negentien, maar Inter laat punten liggen

Op de Europese velden werden vanavond enkele wedstrijden afgewerkt. We goten alles in een handig overzichtje.

Manchester United 3 - 0 Sheffield United

The Red Devils deden vanavond een uitstekende zaak in de strijd om de Europese tickets. Anthony Martial was met een hattrick dé man van de avond.

Internazionale FC 3 - 3 Sassuolo

Internazionale FC liet vanavond héél dure punten liggen. De titelstrijd lijkt nu echt een verloren zaak. Romelu Lukaku was goed voor één doelpunt.

Overige wedstrijden:

Newcastle United 1 - 1 Aston Villa

Norwich City 0 - 1 Everton FC

Wolverhamton Wanderers 1 - 0 AFC Bournemouth

Deportivo Alavés 0 - 1 Osasuna

Real Sociedad 0 - 1 Celta de Vigo