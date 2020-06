'Frenkie de Jong wijst met beschuldigende vinger richting FC Barcelona en dreigt met terugkeer naar Nederland'

FC Barcelona hobbelt van het ene opstootje naar het andere stormpje. Deze keer is het Frenkie de Jong die dreigt met een terugkeer naar Nederland. De middenvelder wijst met beschuldigende vinger naar de medische staf.

Frenkie de Jong kwam sinds de herstart van La Liga nog niet in actie. De voormalige sterkhouder van AFC Ajax kampt met een kuitblessure. Maar volgens de Nederlander zelf kon alles vermeden worden.

Volgens TV3 is de Jong niet te spreken over de medische begeleiding. Meer zelfs: de middenvelder wil terug naar Nederland om zich daar te laten behandelen. En dat wil hij zonder de toestemming van FC Barcelona doen.

Onrust in de kleedkamer, slecht voetbal,...

De onrust in de kleedkamer - de Jong is niet de enige speler die niet te spreken is over het medische luik in Camp Nou - blijft op die manier aanhouden. Ook het spel van de Blaugrana is de voorbije maanden allesbehalve flitsend geweest.