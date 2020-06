Lionel Messi laat zich voor tweede wedstrijd op rij opmerken met smerige fout

FC Barcelona behaalde een moeizame, maar belangrijke overwinning tegen Athletic Bilbao. Na de wedstrijd was Lionel Messi het gespreksonderwerp, zoals gewoonlijk. Al was dat deze keer niet zo positief.

Barcelona trok de zege over de streep dankzij een rake treffer van Ivan Rakitic, maar de middenvelder kreeg maar weinig belangstelling na de wedstrijd. Het was Lionel Messi die in minuut 69 met een smerige overtreding de aandacht trok.

Messi kwam te ruim te laat in het duel met Athletic-verdediger Yeray en zette dan zijn voet vol op de enkel van de verdediger. Geen al te best beeld van het Argentijnse genie. Zowel scheidsrechter als VAR kwamen niet tussen en dus kwam de Argentijn er zonder kaart vanaf.

Na de wedstrijd was de verontwaardiging groot, zeker in het Madrileense kamp. Messi gaf drie minuten later dan ook nog eens, met heel veel geluk weliswaar, de assist voor het winnende doelpunt.

In de Spaanse pers -lees Madrileense pers- wordt dan ook uitvoerig gediscussieerd over de fase. Zeker aangezien die volgt na de wedstrijd vrijdag, waarbij Lionel Messi zich ook al in negatieve zin liet opmerken. Toen kreeg Sevilla-verdediger Diego Carlos een tirade en een stevige duw van de Argentijn, maar ook daar kwam Messi zonder kaart vanaf.

Kan Messi zich wat meer permitteren dan andere spelers? Had de Argentijn in beide fases bestraft moeten worden? In Spanje houdt het de voetballiefhebbers vandaag urenlang bezig. Wat wel als een paal boven water staat is dat Barcelona en Messi met de schrik vrij komen, want een schorsing zou beide niet uitkomen. Barcelona heeft de komende drie wedstrijden met Celta, Atlético en Villareal drie stevige klanten op bezoek.