Stijn Wuytens verklaart zijn verrassende keuze voor Lommel: "Iedereen voelt dat hier iets staat te gebeuren"

Een statement, zo noemde Ronny Van Geneugden de transfer van Stijn Wuytens. Dat de 30-jarige verdediger als basisspeler van de Nederlandse vice-kampioen kiest voor een Belgische tweedeklasser, getuigt van erg veel geloof in het nieuwe SK Lommel.

SK Lommel riep de pers bijeen in het stadhuis van Lommel. Met veel trots stelden ze Stijn Wuytens voor. Ook de ervaren Belg is blij met dit nieuw elan, na 4.5 jaar AZ.

"Ik was echt toe aan een nieuwe uitdaging. Ik kreeg gisteren enorm veel reacties van spelers en oud-trainers toen mijn overgang wereldkundig gemaakt werd. De meesten waren positief, al waren sommigen ook verbaasd dat het 'maar' Lommel is geworden. Maar ik sta 100% achter mijn keuze."

"Ik heb erg veel gesprekken gehad met de club, en steeds meer geraakte ik gecharmeerd door het project. Iedereen voelt dat er hier iets staat te gebeuren. Dat ze me een contract voor vijf seizoenen aanboden, getuigt van erg veel waardering voor mij."

Uithangbord van de club

Het moge duidelijk zijn: Stijn Wuytens wordt hét uithangbord van Lommel de komende jaren. "Of een van de... Misschien komen er nog wel enkele ervaren mannen bij. Maar inderdaad: het is de bedoeling dat ik hier een leider word. Ik ga er alles aan doen om Lommel zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, zowel op als naast het veld", aldus Wuytens.

En of de centrale verdediger gebrand is om zich te tonen. "Het klopt inderdaad dat mijn seizoen bij Beerschot niet top was. Ook dat speelde mee, ik wil mezelf tonen aan België. Ik ga me meten met de jongens in 1B en tonen dat ik nog ambitieus ben", besluit Wuytens.