Geen grote verrassing in de Bundesliga: aanvaller van Bayern München is speler van het seizoen

Nu het seizoen in de Bundesliga dit weekend ten einde loopt, heeft de Duitse competitie de speler van het jaar aangekondigd. Het is geen grote verrassing dat deze prijs naar Robert Lewandowski gaat.

Robert Lewandowski heeft voorlopig 33 doelpunten gemaakt in 30 competitiewedstrijden. Zijn beste totaal sinds hij bij Bayern speelt. Het doelpuntentotaal kan nog aangedikt worden en met de Duitse bekerfinale en de Champions League kan de 31-jarige Pool dit seizoen zelfs nog twee extra trofeeën winnen.

The cherry on top of a record-breaking season 🔴⚪ @lewy_official is our #BundesligaPOTS! 🏆