Volgens Marc Brys is een competitie met 18 ploegen de beste oplossing: "Wie kan het in twijfel trekken?"

Marc Brys heeft zijn eerste trainingsweek bij OHL achter de rug. Volgens hem worden OHL en Beerschot zwaar benadeeld. Een competitie met 18 ploegen is volgens Brys niet ideaal, maar wel de beste oplossing.

Marc Brys is nu enkele dagen aan het roer bij OHL. Hij bereidt zich met de ploeg voor op de promotiefinale, maar volgens hem is het niet ideaal: "Zo kunnen we ons onmogelijk goed voorbereiden op een nieuw seizoen. We moeten ons ernstig voorbereiden en zoiets gaat niet op vijf dagen", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.

Wat volgens Brys ook niet ideaal is, is een competitie met 18 ploegen. Toch is het volgens de trainer van OHL wel de beste oplossing. "Wie kan het in twijfel trekken? De auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit legt uit dat Beerschot en OHL op deze manier zwaar benadeeld worden. Eigenlijk denkt 90 procent van de mensen er zo over."