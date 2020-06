OFFICIEEL: Lokeren-spits zet carrière verder in thuisland

Alsmaar meer Lokeren-spelers vinden onderdak voor volgend seizoen. Eerder deze week kwam het al tot een akkoord tussen Marzo en Roda JC. Maar ook Anel Hajric heeft een nieuwe club. De Bosniër gaat in zijn thuisland aan de slag, bij Zeljeznicar.

De 24-jarige spits kwam vorige zomer over van het Sloveense NK Radomlje en liet zich in de voorbereiding meermaals opmerken, met name in de gewonnen oefenpartij tegen AS Monaco, waarin de Bosniër twee keer wist te scoren.

Onder meer door een zware blessure kwam Hajric bij Lokeren niet verder dan twee doelpunten in dertien wedstrijden.

Hajric kiest voor een avontuur bij Zeljeznicar, in zijn thuisland. De club eindigde vorig seizoen op de tweede plaats, met drie punten achterstand op kampioen Sarajevo.