Opvallend: Arjen Robben keert terug uit pensioen en gaat in de Eredivisie aan de slag

Arjen Robben keert terug uit pensioen. De Nederlandse flankaanvaller trainde de voorbije dagen mee bij Bayern München en nu heeft hij een contract getekend bij FC Groningen, zijn oude liefde.

Arjen Robben gaat vol voor een comeback. De 36-jarige Nederlander gaat volgend seizoen aan de slag bij FC Groningen in de Eredivisie. De flankaanvaller weet niet of het zal lukken, maar hij zal er vol voor gaan.

"Ik heb een overleg gehad met mensen binnen de club en ik heb naar een actie van de supporters geluisterd. Het begon opnieuw te kriebelen en nu is het een missie. Of dit lukt, weet ik nu nog niet, maar het zal niet aan mijn inzet of motivatie liggen. Het is een droom om opnieuw in het shirt van FC Groningen te spelen", aldus Arjen Robben op de website van de Nederlandse club.