Erling Haaland is duidelijk over zijn toekomst: "Ik wil hier iets bereiken"

In slechts zes maanden tijd heeft de jonge Noorse spits bewezen dat hij het niveau heeft om voor een grote club te spelen. Ondanks geruchten over Real Madrid blijft Haaland zich richten op de Duitse topclub.

Met de aanwerving van Erling Haaland voor slechts 20 miljoen euro heeft Borussia Dortmund waarschijnlijk één van de beste aankopen in de wintermercato gedaan. Met maar liefst 13 doelpunten in 15 wedstrijden in de Bundesliga is de Noor nu een doelwit voor heel wat andere Europese topclubs zoals Real Madrid.

In een interview bij WAZ sprak de aanvaller over zijn toekomst en zijn volgende doelen: "Ik wil iets bereiken met Dortmund, indien mogelijk door titels te winnen. Ik wil mijn bijdrage leveren als spits," legde hij uit.

Een vertrek staat dus duidelijk niet op de agenda: "Ik heb gekozen voor wat het beste was voor mijn carrière, namelijk om bij Dortmund aan te sluiten. Ik denk er niet aan om de club te verlaten."