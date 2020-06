PSG ziet alweer jong supertalent vertrekken, Thomas Tüchel uit kritiek op clubleiding

Bij PSG staan ze op het punt Tanguy Kouassi kwijt te geraken aan Bayern München. De verdediger is niet het eerste talent dat PSG op jonge leeftijd al verlaat.

In het sterrenensemble van PSG is het moeilijk doorbreken, vraag dat maar aan Cristopher Nkunku. De Franse middenvelder is dit seizoen helemaal doorgebroken bij Leipzig, maar klopte eerst jaren aan de deur bij PSG.

Een signaal dat ook Tanguy Kouassi heeft opgevangen. De verdediger zag dat enkel Presnel Kimpembe er de laatste jaren is in geslaagd om door te breken bij de Franse topclub. Kouassi twijfelde over zijn toekomst en gaat naar alle waarschijnlijkheid een contract tekenen bij Bayern München.

Thomas Tuchel is het beu dat alle grote talenten bij PSG vertrekken en uitte dan ook kritiek op de clubleiding. "Ik werk heel graag met jeugd samen. Het frustreert mij om dan ook te zien dat alle grote talenten hier al snel vertrekken. Tanguy Kouassi had hier een sterspeler kunnen worden. Hij is een jonge speler waar ik enorm hard in geloof, maar nu vertrekt hij.."