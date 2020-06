Vertrekt Timothy Castagne bij Atalanta? "Je kan deze ploegen moeilijk weigeren"

Timothy Castagne vertrok drie jaar geleden bij Racing Genk en de Rode Duivel deed het tot nu toe niet slecht bij Atalanta. Ondanks het feit dat hij minder speeltijd krijgt als gevolg van een knieblessure zou de speler Italië kunnen verlaten.

Timothy Castagne heeft naam gemaakt in Italië. Hij kwam in 2017 aan bij Atalanta en de verdediger is een belangrijke pion geworden in de ploeg van Gasperini. In drie jaar tijd heeft de Rode Duivel maar liefst 84 wedstrijden voor Atalanta gespeeld, waarbij hij acht goals scoorde en goed was voor negen assists.

Zijn mooie prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven bij enkele Europese topclubs. In een interview bij La Dernière Heure verbergt Castagne niet dat dit jaar het juiste jaar zou kunnen zijn voor een transfer. "Ik denk dat het tijd is om de dingen naar een hoger niveau te tillen, maar ik zal niet teleurgesteld zijn als ik bij Atalanta blijf."

Castagne kan op interesse rekenen van PSG, maar ook Tottenham zou belangstelling tonen. "Ik ben daar erg trots op, maar ik hoop dat het meer is dan enkel interesse. Je kan deze ploegen moeilijk weigeren", aldus Castagne.