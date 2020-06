Witsel maakt zich boos na laatste match van het seizoen: "Als niet iedereen loopt..."

De Bundesliga is gedaan en Borussia Dortmund is geëindigd met een valse noot tegen 1899 Hoffenheim. Axel Witsel was na de prestatie van zaterdagnamiddag niet echt blij, om het zacht uit te drukken.

Het ging met zware 0-4-cijfers de boot in. Andrej Kramaric scoorde vier keer. "Iedereen moet verdedigen", zei een boze Witsel bij Eurosport. "Het is moeilijk een match te winnen als niet iedereen loopt. Op papier hebben wij de betere ploeg, maar op het veld was het iets helemaal anders." De laatste match van het seizoen had een bekroning voor hun tweede plaats moeten worden, maar in plaats daarvan liet het een zure nasmaak achter.