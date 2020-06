Lockdownfeestje komt drie Premier League-spelers duur te staan, club laat ze uit wedstrijdkern

Watford moet het vandaag/zondag in het competitieduel tegen Southampton zonder Andre Gray, Nathaniel Chalobah en Domingos Quina stellen. De drie spelers zijn uit de kern gelaten omdat ze hebben deelgenomen aan een illegaal verjaardagsfeestje en zo de lockdownregels overtraden.

Gray vierde vrijdag zijn 29e verjaardag en postte op sociale media foto’s waarop te zien is hoe een groepje vrienden voetbal speelt in de tuin van de spits en andere genodigden de regels van social distancing niet respecteren.

Op die beelden is ook Quina te zien. Het feestje, met zo’n twintig genodigden, vond plaats daags na het 1-0 verlies tegen Burnley, waardoor Watford nog meer in degradatiegevaar verzeilde. Gray heeft de beelden intussen verwijderd maar het kwaad is geschied.