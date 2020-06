Geen De Jong in selectie Barcelona voor topper tegen Atlético Madrid

Dinsdagavond neemt FC Barcelona het op in de topper tegen Atlético Madrid. Barcelona zal het dan wel moeten doen zonder Frenkie De Jong, die niet tijdig hersteld geraakt van een spierblessure.

Bij Barcelona loopt het al enkele weken stroef, terwijl Atlético Madrid net in vorm is. Het zal een moeilijke partij worden voor Barcelona, waarin ze ook nog eens verplicht zijn te winnen.

Real Madrid profiteerde gisteren namelijk optimaal van het puntenverlies van Barcelona tegen Celta. De club uit Madrid staat nu twee punten voor op Barcelona.

Maar slecht nieuws voor Barcelona, want Frenkie De Jong zit niet in de selectie voor de topper. De Nederlander heeft last van een spierblessure en geraakt niet tijdig fit.

Wie opvallend genoeg wel in de selectie zit is Arthur. De Braziliaanse middenvelder trekt naar Juventus, maar zal zowel La Liga als in de Champions League nog voor Barcelona uitkomen.