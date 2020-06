Jérémy Perbet lijkt Charleroi definitief te zullen verlaten

Jérémy Perbet werd dit seizoen door Charleroi uitgeleend aan OHL en de kans bestaat dat er een definitieve transfer zal komen voor de aanvaller.

Op 30 juni zou de huurovereenkomst aflopen, maar volgens Le Soir is OHL in gesprek met Sporting Charleroi om de Franse spits definitief binnen te halen. De Zebra's zouden niet tegen dit idee zijn, omdat een transfer wat geld in de kas zou kunnen brengen.

Ook volgens Le Soir zou er voor Perbet een contract voor één jaar (met een optie op een extra jaar) klaarliggen bij OHL.