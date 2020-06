🎥 Rode Duivel scoorde zijn eerste doelpunt sinds heropstart La Liga, maar het leverde geen punten op

Een hoogtepunt voor Adnan Januzaj in de wedstrijd tussen Real Sociedad en Getafe. De Rode Duivel scoorde zijn eerste doelpunt sinds de heropstart van La Liga. Zijn club verloor wel met 2-1.

Adnan Januzaj stond in de basis bij Real Sociedad en net voor het uur bracht hij zijn ploeg terug in de wedstrijd met de gelijkmaker. Het was zijn derde doelpunt in de Spaanse competitie dit seizoen en zijn eerste sinds de heropstart.

Het was echter niet voldoende om een punt te rapen op het veld van Getafe, want Real Sociedad verloor met 2-1. Daarmee deed de club van de Rode Duivel een slechte zaak, want ze zijn nog volop in de strijd voor een Europees ticket.