Schalke-voorzitter laat Duitse club achter zich: "Mijn bedrijf gaat nu voor"

Benito Raman ziet zijn voorzitter vertrekken. De omstreden Clemens Tönnies kent een hele crisis met zijn bedrijf en doet daarom een stap terug.

Sinds 2001 was Tönnies voorzitter van Schalke, maar de laatste jaren krijgt hij enorm veel kritiek. De club geraakte in verval en dat stemt de fans dan ook ontevreden. Velen zullen niet al te ontevreden zijn met het vertrek van Tönnies.

Tönnies kende persoonlijke problemen met zijn bedrijf. Het coronavirus brak massaal uit in de regio van het vleesbedrijf en Tönnies zag meer dan 1.600 werknemers besmet geraken. "Mijn bedrijf wordt enorm getroffen door het virus, daardoor moet ik nu al mijn energie in het bedrijf steken. Het is geen makkelijke keuze geweest, maar ik moet Schalke verlaten. Mijn bedrijf gaat nu voor."