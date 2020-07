Extreme makeover bij Lierse Kempenzonen met liefst 18 vertrekkers: "We willen geen spelers die hier wat komen uitbollen"

Een nieuwe trainer en een tiental nieuwe spelers: Lierse Kempenzonen begint met een volledig ander gelaat aan het nieuwe seizoen. En ook langs uitgaande zijde was er veel transferverkeer.

Het is een bijzonder drukke transferzomer geworden aan het Lisp. Lierse Kempenzonen voerde heel wat correcties uit na een seizoen om rap te vergeten in Eerste Amateur. Er mochten dus heel wat spelers andere oorden opzoeken. Achttien in totaal.

Nog een extra spits

"We hebben van de lockdown geprofiteerd om een kritische analyse te maken van het voorbije jaar en ons beter te organiseren. Nu hebben we heel ­duidelijk ingezet op mentaliteit, gestalte en snelheid. De coronacrisis heeft de budgetten in het voetbal terug­geschroefd. Maar dan zeg ik dat we tot vandaag niet slecht hebben gewerkt. We hebben veel meer stabiliteit en profielen die in deze competitie passen. We willen geen spelers die hier wat komen uitbollen", legde sportief directeur Herwig Van Lommel uit in Gazet van Antwerpen.

Er werden al tien nieuwe spelers onthaald en daarmee is de kous nog niet af. "Een extra spits is zeker een prioriteit en er kan ook nog een middenvelder bij. We kennen dus de ­laatste puzzelstukjes die nog ontbreken", besloot Van Lommel.