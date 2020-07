Simeone prijst beslissende Carrasco de hemel in: "Hij haalt weer het niveau van voor zijn periode in China"

Yannick Carrasco kroop dindsagavond in een beslissende rol voor Atlético Madrid in de clash met Barcelona. Onze landgenoot dwong twee strafschoppen af, waardoor de hoofdstedelingen een punt sprokkelden na hun bezoek aan Camp Nou.

Diego Simeone zag het graag gebeuren. Hij had de stijgende vormcurve van de Yannick Carrasco al even in de gaten. "We zagen vandaag (dinsdag, nvdr.) zijn beste match na zijn terugkeer, maar tegen Bilbao was hij ook al erg goed", legde de Argentijnse coach uit na de 2-2 tussen Barça en Atlético.

"Weer op niveau geraken was helemaal niet makkelijk, maar Carrasco heeft het klaargespeeld. Hij heeft zich uitgesloofd en dit is het resultaat. We zien opnieuw de speler die we kennen van voor zijn periode in China. Beslissend." En zo heeft Simeone het natuurlijk graag.