Zinedine Zidane weet het wel zeker: "Hazard zal heel snel weer heel goed zijn"

Hij begon sterk aan de herstart van de competitie, onze Eden Hazard. Maar de laatste twee wedstrijden sloot hij redelijk anoniem af.

Tegenstanders weten natuurlijk waartoe Hazard in staat is en de aanvaller wordt dan ook heel vaak foutief afgestopt. Dat zorgt voor nervositeit, want Hazard is nog maar net hersteld van een operatie aan de enkel.

Zidane weet wel zeker dat Hazard snel weer zijn niveau van voor zijn blessure zal oppikken, toen hij net in vorm begon te geraken. "Hij is een hele tijd out geweest, dus we moeten voorzichtig zijn. Maar ik ben er zeker van dat hij heel snel weer heel goed zal zijn."

Real Madrid kan een goede Hazard gebruiken. Het heeft de kaarten in eigen handen in de strijd om het kampioenschap. Door het tweede puntenverlies op rij kan Real Madrid straks vier punten uitlopen, maar dan moet het wel nog voorbij het taaie Getafe.

"We moeten niet vooruitlopen op de zaken. Wij hebben maar een punt meer. Ik heb als speler al in deze situatie gezeten. Zolang het niet mathematisch zeker is, is het niet aan ons om al te juichen. Ons vertrouwen is groot en we willen alle wedstrijden winnen, maar we moeten waakzaam blijven."