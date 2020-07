Beerschot verwelkomt nieuwe bestuurder: "Strategisch brein van Philippe Verellen belangrijker dan zijn centen"

Het was donderdagmiddag verzamelen geblazen op Beerschot. De Antwerpse club kondigde een nieuwe bestuurder aan: Philippe Verellen. De zaakvoerder van Wolf Oil neemt een deel van de aandelen van DCA over en zal ook in de Raad van Bestuur zetelen.

Van twee grote mannen naar een triumviraat: voorzitter Francis Vrancken en Prins Abdullah (op de voorstelling vertegenwoordigd door Jan Van Winckel) verwelkomen Philippe Verellen in het bestuur en als aandeelhouder. Verellen is de eigenaar van Wolf Oil, een succesvol, Belgisch bedrijf dat in oliën, vetten en vloeistoffen doet.

Brein belangrijker dan centen

"Naar zo iemand waren we op zoek. Iemand die weet hoe hij een bedrijf succesvol moet runnen", legde ondervoorzitter Walter Damen uit. "De centen van meneer Verellen zijn uiteraard welkom, maar ik benadruk dat we hem proactief zijn gaan opzoeken vanwege zijn strategisch brein. Fantasten die luchtkastelen bouwen komen er genoeg aankloppen", verwees Damen naar het verleden van de club.

"Met Philippe gaan we van deze club een zelfbedruipend gegeven maken, want dat is ze nog niet. En daar voor heb je een strategische, langetermijnvisie nodig. Hij is een stabiele partner die, met zijn zakelijk kijk, voor een voortzetting van de professionalisering en de uitbouw van de club moet zorgen. Als voetbalclub heb je een stabiele basis nodig die elke storm kan overleven en daar kan Philippe hopelijk voor zorgen."

1A of 1B niet aan de orde

Verellen is al een tiental jaar bevriend met voorzitter Francis Vrancken en later werden ze zakenpartners. "Van het moment dat ik sponsor ben geworden kom ik op de club", legt Verellen uit. "Zo'n twee jaar dus. Op de vraag of ik medeaandeelhouder wou worden kon ik moeilijk nee zeggen. De gesprekken zijn zo'n zes maanden geleden gestart en de kwestie van 1A of 1B heeft dus weinig te maken met mijn engagement." Vrancken zal overigens voorzitter blijven en Verellen vervoegt de Raad van Bestuur. Hij vervangt er niemand. Ook de percentages van de aandelen bleven geheim