Familie Griezmann haalt uit, Sétien verdedigt zich: "Team is niet in balans met hem"

In de Spaanse pers werd het opgevoerd als "de ultieme vernedering". Antoine Griezmann moest uitgerekend tegen zijn ex-ploeg Atlético Madrid in de 90ste minuut invallen. Ook vader Griezmann is er niet mee opgezet.

De familie Griezmann wond zich serieus op. Zijn broer postte op Twitter dat "hij wel zou willen huilen", maar verwijderde dat bericht snel. Ook vader Alain heeft het gehad met Quique Sétien en liet weten: “Om te mogen praten moet je de sleutels van de vrachtwagen hebben, maar jij bent slechts een passagier”. Ook die post werd verwijderd.

Maar het debat is aan de gang in Spanje. Atlético-coach Diego Simeone zei op zijn persconferentie dat het "onbegrijpelijk" was dat Griezmann amper nog aan de bak komt.

Sétien verdedigde zich, maar het onheil was al geschied. Hij wordt verweten een gebrek aan psychologisch inzicht te hebben. "Het team is niet altijd in balans met hem”, aldus de onder vuur liggende coach. “En Messi en Suárez wil ik altijd opstellen. Ik ga geen sorry zeggen tegen Griezmann, maar ik ga wel met hem praten. Het is niet leuk om tegen je oude club zou laat in te vallen.”