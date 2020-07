Grote eer voor Thorgan Hazard: erft iconisch rugnummer bij Dortmund

Weinig rugnummers zijn in het voetbal zo veelbetekenend als het nummer 10. De spelverdeler, diegene die het spelletje verdeelt en je altijd in de gaten moet houden. Die regel geldt van het hoogste niveau (WK's) tot het laagste niveau (recreatieve reeksen). En die eer valt nu Thorgan Hazard te beurt.

Thorgan Hazard is neit de eerste nummer 10 van de familie. Grote broer Eden droeg het rugnummer jarenlang bij Chelsea. Nu Thorgan het nummer 10 erft van Mario Götze, maakt hij nog meer naam voor zichzelf en treedt hij echt wel uit de schaduw van Eden.

Mario Götze verlaat Dortmund aan het einde van het seizoen. In 2014 was hij nog diegene die Duitsland de wereldtitel bezorgde, maar nu is hij overbodig bij der Borussen.

Het vrijgekomen rugnummer 23, het initiële nummer van Hazard, wordt nu ingenomen door Emre Can.