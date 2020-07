Lierse Kempenzonen alsnog naar 1B? "Toch te gek als we ergens begin juli nog worden opgevist?"

Lierse Kempenzonen wil een desastreus seizoen snel vergeten en kijkt vooruit. Met een nieuwe spelerskern én een nieuwe coach. Tom Van Imschoot staat er nu aan het roer en hij blikt vooruit op de competitie in Eerste Nationale... of moet hij ook nog rekening houden met 1B?

Afhankelijk van de competitieformat kan er straks immers nog iets uit de bus vallen aangezien Lierse Kempenzonen zijn licentie voor het profvoetbal wel heeft. "In geen enkel eerder voorgelegd scenario zaten we in 1B. Dan zou het toch wat gek zijn als we ergens begin juli nog worden opgevist", zegt hij in GvA.

Van Imschoot staat er nu ook niet meer voor te trappelen, want de kern is niet gebouwd voor 1B. "Het zou de zaken bovendien ook wel wat scheef trekken. We onderhandelden met spelers die het niet zagen zitten om lager dan 1B te voetballen, die jongens tekenden intussen elders. Moeten we straks toch in die reeks spelen, dan hebben we enkele opportuniteiten ­gemist."