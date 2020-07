Belgenloos Tottenham lijdt tiende (!) nederlaag onder Mourinho. Europees ticket helemaal weg?

Tottenham Hotspur heeft de zespuntenwedstrijd bij Sheffield United verloren met 3-1. De Londense topclub lijkt definitief een kruis te mogen maken over een Europees ticket.

Jan Vertonghen én Toby Alderweireld begonnen op de bank bij Tottenham Hotspur. Het was een voetnoot, maar SuperJan mocht enkele minuten voor tijd nog eventjes invallen.

Het kalf was echter al verdronken. Sander Berge, Lys Mousset en Oliver McBurnie hadden op dat moment al drie keer gescoord voor de thuisploeg. Harry Kane kon uiteindelijk nog milderen tot 3-1.

José Mourinho slaagt er niet in om de machine op toerental te krijgen. Het was al de tiende (!) nederlaag sinds de aanstelling van The Special One. Een Europees ticket halen lijkt onbegonnen werk te zijn geworden.