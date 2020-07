Italiaanse promovendus stunt met komst Frans international, Engels en Duits international nog onderweg

Benevento Calcio, met coach Filippo Inzaghi aan het roer, promoveert volgend seizoen naar de Serie A. De club is daarom al volop op zoek naar enkele versterkingen voor het volgende seizoen.

De eerste transfer bij de promovendus is dan ook al een feit en het is een redelijk grote naam. Loïc Remy, ex-Chelsea en ex-Marseille, komt over van Lille. De Franse spits is er ondertussen al 33 en moet de nodige ervaring brengen vooraan bij de Italiaanse club.

Remy scoorde afgelopen seizoen nog 14 keer voor Lille, waar onder andere ook Osimhen gemakkelijk de weg naar doel vond. Remy is 31-voudig international en Benevento voelt wel wat voor oud-internationals. Want naast Loïc Remy voert de Italiaanse club ook gesprekken met Daniel Sturridge en André Schürrle.

De 30-jarige Sturridge (26 caps) zit zonder club, nadat hij geschorst werd vanwege het gokken op wedstrijden. De 29-jarige Schürrle (57 caps) daarentegen keert nu terug naar Borussia Dortmund, waar er voor hem geen toekomst meer ligt. Hij werd uitegeleend aan Spartak Moskou, maar die lichten de aankoopoptie niet.