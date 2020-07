Krijgt Beerschot verdediger via Sheffield United? 22-jarige Ghanees in beeld

Is er versterking voor de defensie op komst bij Beerschot? Volgens Engelse bronnen zou Sheffield United interesse hebben in de Ghanees Abdul Mumin en hem daarna op het Kiel willen plaatsen.

Mumin is een 22-jarige centrale verdediger van FC Nordsjaelland. Hij is einde contract bij de Deense club en Sheffield United heeft interesse om hem gratis aan te trekken. De Ghanees heeft echter nog geen werkvergunning voor Engeland en Sheffield - waar de Saudische prins Abdullah eigenaar is - zou hem bij Beerschot willen stallen.

Hij speelde afgelopen seizoen 22 matchen voor Nordsjaelland en pakte als centrale verdediger slechts vier gele kaarten.