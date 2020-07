Simeone reageert op 'vernedering' Antoine Griezmann: "Ik heb er geen woorden voor"

De Franse aanvaller bleef tot de toegevoegde tijd op de bank. En dat in een wedstrijd tegen zijn ex-club, die ze absoluut moesten winnen. In Spanje spreken ze van een vernedering en ook Diego Simeone kan de wissel moeilijk begrijpen.

Op beelden was al te zien hoe Simeone verrast reageert wanneer hij opmerkt dat Griezmann op het allerlaatste nog moet invallen. Amper zes keer raakte de Fransman de bal, alvorens de wedstrijd werd afgefloten.

😔This really broke my heart 💔

Simeone's reaction when he saw Griezmann subbed on Vs ATM 😣 pic.twitter.com/xmaVUIdWst