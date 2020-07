Jordi Alba haalt op 31-jarige leeftijd dan toch nog rijbewijs

Jordi Alba is er ondertussen al 31, maar een rijbewijs had hij vooralsnog nog niet. Daar heeft de Spanjaard nu verandering in gebracht.

Het was de vader van Jordi Alba die hem nog elke dag naar de club bracht, maar vandaag reed Alba voor het eerst zelf naar de training. Alba strijkt al jaren miljoenen euro's op, maar vond het dus nog niet nodig om een rijbewijs te halen. Tot de verbazing van de Spaanse journalist David Ibanez kwam Alba aanrijden in een zwarte Range Rover. Hoy por primera vez hemos visto a Jordi Alba conduciendo. Ya tiene carné de conducir. Felicidades. Así llegaba muy prudente esta mañana a la ciudad deportiva para el entrenamiento del Barça #fcb #fcblive pic.twitter.com/fJAr5yti5z — David Ibáñez (@DavidIbanez5) July 4, 2020